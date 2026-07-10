Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005

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10.07.2026 16:54:33

VW, BMW und Co kämpfen gegen den Abstieg - Österreichs Industrie steckt mittendrin

In Berndorf steht ein modernes Werk leer. Was dort passiert ist, könnte bald auch andere Industriestandorte treffen. Denn die Krise der deutschen Autoindustrie zieht immer tiefere Kreise – bis nach ÖsterreichWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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