Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
10.03.2026 15:55:00
VW: Massenmarken aus Wolfsburg hängen Audi und Porsche ab - Aschenputtel VW hat es satt
Der Gewinn bei Volkswagen halbiert sich, Geld verdient der zweitgrößte Autobauer der Welt mit profanen Massenmodellen statt Audis und Porsches. Die Zentrale in Wolfsburg greift nach mehr Macht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
