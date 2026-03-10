Volkswagen Aktie

10.03.2026 15:55:00

VW: Massenmarken aus Wolfsburg hängen Audi und Porsche ab - Aschenputtel VW hat es satt

Der Gewinn bei Volkswagen halbiert sich, Geld verdient der zweitgrößte Autobauer der Welt mit profanen Massenmodellen statt Audis und Porsches. Die Zentrale in Wolfsburg greift nach mehr Macht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
