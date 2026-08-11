BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
11.08.2026 07:07:00
VW, Mercedes, BMW und weitere Autohersteller verdienen im Schnitt deutlich weniger je Auto
Die Margen von VW, Mercedes, BMW und Co. schrumpfen offenbar, wie eine neue Branchenauswertung ergibt. Die Konzerne könnten langfristig die Fähigkeit verlieren, ausreichend Gewinne zu erzielen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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