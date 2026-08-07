Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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07.08.2026 09:56:00

VW: Porsche SE will Umbau von Volkswagen beschleunigen

Die Diskussionen über Werksschließungen und Personalabbau bei Volkswagen dauern dem Porsche-Clan zu lange. Die Familie fordert die Aufgabe von »Denkverboten«.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh 2,82 0,71% Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
Volkswagen (VW) St. 77,15 1,45% Volkswagen (VW) St.
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