Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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07.08.2026 09:56:00
VW: Porsche SE will Umbau von Volkswagen beschleunigen
Die Diskussionen über Werksschließungen und Personalabbau bei Volkswagen dauern dem Porsche-Clan zu lange. Die Familie fordert die Aufgabe von »Denkverboten«.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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|SE Holdings and Incubations Co Ltd
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|Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
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