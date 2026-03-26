Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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26.03.2026 21:05:00
VW: Totalschaden? Krise eines deutschen Autobauers - SPIEGEL TV
Zu hohe Lohnkosten, ausländische Billigkonkurrenz, verkorkste Wende zur E-Mobilität und die US-Zölle: Volkswagen steckt in der Krise und zieht Zulieferer gleich mit. Wo es noch Lebenszeichen beim Autobauer gibt und wo nicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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