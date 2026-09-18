Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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18.09.2026 19:35:00
VW: Volkswagen kappt Gewinnerwartung für 2026 - Aktie rauscht ab
Ein Prozent Umsatzrendite statt, wie bisher erwartet, vier bis fünfeinhalb Prozent: Volkswagen hat seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich nach unten korrigiert. Die Kurse von VW und Porsche fielen daraufhin stark.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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