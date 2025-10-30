Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
30.10.2025 07:48:00
VW: Volkswagen-Konzern fährt wegen Porsche-Debakel Milliardenverlust ein
Die Probleme bei der Sportwagentochter Porsche hat Volkswagen einen Milliardenverlust eingebrockt. Der Autobauer aus Wolfsburg rutscht tief in die roten Zahlen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
