WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

30.10.2025 07:48:00

VW: Volkswagen-Konzern fährt wegen Porsche-Debakel Milliardenverlust ein

Die Probleme bei der Sportwagentochter Porsche hat Volkswagen einen Milliardenverlust eingebrockt. Der Autobauer aus Wolfsburg rutscht tief in die roten Zahlen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
