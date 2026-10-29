Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
29.10.2026 07:53:00
VW: Volkswagen meldet im dritten Quartal Milliardenverlust
Volkswagen hat im dritten Quartal 5,82 Milliarden Euro Verlust gemacht. Umsatz und der Absatz von Fahrzeugen gingen deutlich zurück.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
18:34
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Volkswagen auf 85 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
17:58
|Schwacher Handel: DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
14:00
|Sparzwang bei VW - Entwicklung des neuen E-Golfs ausgesetzt (dpa-AFX)
|
12:26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|17:19
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:32
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:19
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:32
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|17:19
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:32
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) St.
|68,55
|-1,65%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|69,48
|-0,49%
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