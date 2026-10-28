Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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28.10.2026 06:39:37
VW-Abgasskandal: Für betroffene Käufer 30 Jahre Verjährung
Erstbesitzer können einen Vermögensverlust geltend machen, auch wenn sie das Fahrzeug zwischenzeitlich verkauft habenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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