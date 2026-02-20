Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB2Z / ISIN: US9286625010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Managementwechsel 20.02.2026 18:09:43

VW-Aktie: AUDI erhält neuen Vorstand für Technische Entwicklung

VW-Aktie: AUDI erhält neuen Vorstand für Technische Entwicklung

Die VW-Premiummarke Audi hat Rouven Mohr mit Wirkung zum 1. März zum Vorstand für Technische Entwicklung bestellt.

Mohr ist seit 18 Jahren für den Volkswagen-Konzern tätig, zuletzt als Chief Technical Officer (CTO) bei der Schwestermarke Lamborghini, wie Audi mitteilte. Bei Audi tritt er als CTO die Nachfolge von Geoffrey Bouquot an, der sich der Mitteilung zufolge neuen beruflichen Aufgaben außerhalb des Unternehmens widmet. Seine bisherige Rolle bei dem Sportwagenhersteller Lamborghini werde Mohr kommissarisch fortführen, bis über eine entsprechende Nachfolge entschieden sei.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Aktien von Tesla, VW und BMW: Ostdeutschland dominiert E-Auto-Produktion
So viel hätte eine Investition in Volkswagen von vor 5 Jahren gekostet
VW-Aktie tiefer: Volkswagen-Beschäftigte könnten Anerkennungsprämie erhalten

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com,Gustavo Fadel / Shutterstock.com,bondvit / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh

mehr Nachrichten