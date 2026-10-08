VW-Aktie: Brandgefahr zwingt zu Rückruf von über 22.000 Elektroautos

Als Grund nannte der Automobilkonzern die Gefahr eines Brandes aufgrund eines Fehlers der Hochvoltbatterie.

Der Rückruf betrifft bestimmte ID.4-Modelle des Autobauers, die zwischen Anfang 2023 und dem 1. Februar 2025 produziert wurden. Dies geht aus einem Bericht der US-Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration hervor.

In den Hochvoltbatterien dieser Fahrzeuge können bestimmte Ladeprofile in Kombination mit einem Ladezustand von mehr als 80 Prozent einen Brand auslösen. Die eigentliche Ursache sei bislang unklar, hieß es in dem Bericht.

Schätzungsweise etwa 0,1 Prozent der vom Rückruf betroffenen Fahrzeuge weisen diesen Mangel auf.

Die VW-Aktie notiert via XETRA zeitweise 3,9 Prozent tiefer bei 67,02 Euro.

Von Kelly Cloonan

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