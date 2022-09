VW-Aktie dennoch in Rot: Weltweiter Absatz legt im August zu

Wie das Unternehmen mitteilte, legte der weltweite Absatz unter anderem dank des China-Geschäfts um 12,7 Prozent auf 700.100 Fahrzeuge zu. In den ersten acht Monaten stand allerdings nach wie vor ein deutliches Minus von 16,2 Prozent auf 5,3 Millionen Einheiten zu Buche.

Den stärksten Anstieg verbuchte Volkswagen im August auf seinem wichtigsten Markt China mit einem Plus von knapp einem Viertel auf 297.300 Fahrzeuge. In Westeuropa fiel der Anstieg mit 7,8 Prozent auf 191.500 dagegen schwächer aus. In Nordamerika betrug das Plus 15,2 Prozent auf 76.700 Fahrzeuge.

Ein überdurchschnittliches Wachstum von weltweit 17,5 Prozent wies die Kernmarke Volkswagen Pkw auf. Die Premiumtochter AUDI kam auf ein Plus von 11,4 Prozent. Der Sportwagenbauer Porsche, der vor einem Börsengang steht, verkaufte 26,7 Prozent mehr Autos. Ähnlich stark legte mit 27,6 Prozent die Lkw-Tochter TRATON zu.

Die VW-Aktie gibt in einem schwachen Gesamtmarkt am Freitag im XETRA-Handel zeitweise um 2,38 Prozent auf 145,74 Euro nach.

DJG/mgo/rio

FRANKFURT (Dow Jones)