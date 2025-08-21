Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Rechtsstreit
|
21.08.2025 19:56:39
VW-Aktie dennoch leichter: Volkswagen-Tochter setzt sich gegen AfD-nahe Organisation durch
Der Verein, der sich selbst als "alternative Gewerkschaft" bezeichnet, will erstmals Zugang zum Werk im niedersächsischen Isenbüttel, um eigene Vertrauensleute wählen zu lassen. Volkswagen verweigert dies mit Verweis auf fehlende Tariffähigkeit.
Richter sieht entscheidende Voraussetzung nicht belegt
Das Gericht bezeichnete es als eine entscheidende Voraussetzung, dass mindestens ein Zentrums-Mitglied auch im Werk arbeite. Dies sei von den Klägern nicht ausreichend belegt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Eine Berufung ist möglich.
Die Organisation Zentrum will dies nutzen. "Selbstverständlich werden wir den Rechtsweg beschreiten, damit dieses offensichtliche Fehlurteil korrigiert wird", hieß es in einer Stellungnahme des Vereins. "VW verweigert uns das elementare Grundrecht, für uns zu werben und Vertrauensleute-Wahlen durchzuführen." Demnach hat die Organisation sechs aktive Zentrums-Mitglieder namentlich benannt, die im Werk arbeiten.
Volkswagen Group Services sieht die eigene Sichtweise durch das Urteil bestätigt. Unternehmen seien nicht verpflichtet, jeder Organisation Zugang zu gewähren - insbesondere dann nicht, wenn es um Sicherheitsinteressen und den Schutz von Betriebsgeheimnissen gehe.
VW-Tochter: Standards für ein sicheres Arbeitsumfeld wahren
"Wir werden weiterhin sicherstellen, dass unsere Arbeitsumgebung frei von gegenläufigen Einflüssen bleibt und unsere Standards für ein sicheres und vertrauensvolles Arbeitsumfeld gewahrt werden", sagte eine Sprecherin der VW-Tochter.
Die IG Metall warnte unterdessen vor einem Erstarken des Vereins im Volkswagen-Konzern. "Das Zentrum sorgt für Uneinigkeit. Das schwächt die Belegschaften, anstatt sie zu stärken", sagte Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, der Deutschen Presse-Agentur.
Die VW-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,15 Prozent tiefer bei 100,65 Euro.
/bch/DP/mis
BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Nachrichten
|
17:59
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:59
|Schwacher Handel: LUS-DAX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
17:59
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
16:18
|AfD-nahe Organisation scheitert mit Klage gegen VW-Tochter (dpa-AFX)
|
15:59
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
15:59
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
15:33
|AfD-naher Verein scheitert mit Klage gegen VW-Tochter (Spiegel Online)