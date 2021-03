VW-Aktie dreht ins Plus: Volkswagen beschleunigt Wandel zur E-Mobilität, Strategie zu Daten und Downloads

Volkswagen will den Wandel zur Elektromobilität beschleunigen, hält aber weiter am Verbrennungsmotor fest.

Die Kernmarke des Konzerns will den Absatzanteil reiner E-Autos in Europa bis 2030 auf über 70 Prozent steigern, wie Markenchef Ralf Brandstätter während einer Pressekonferenz mitteilte. Bisher lag das Ziel bei 35 Prozent. In den USA und China peilt das Unternehmen im selben Zeitraum einen E-Anteil von mehr als 50 Prozent an. Jedes Jahr will die Kernmarke des Wolfsburger Konzerns mindestens ein neues batterieelektrisches Modell auf den Markt bringen.

Parallel zur beschleunigten E-Offensive soll aber auch die Verbrennerflotte weiterentwickelt werden. Alle Kernmodelle, wie Golf, Tiguan, Passat, Tayron und T-ROC, sollen einmal einen Nachfolger bekommen. "Wir brauchen den Verbrenner noch auf bestimmte Zeit, aber so effizient wie möglich", so Brandstätter. Deshalb bekomme die nächste Generation der Kernprodukte die neuste Generation der Plug-in-Hybrid Technik. Die elektrische Reichweite soll bei bis zu 100 Kilometern liegen.

Zudem bekräftigte Brandstätter die Renditeziele: Die operative Marge soll 2023 bei mindestens 6 Prozent liegen. Die Fixkosten sollen bis 2023 um 5 Prozent sinken, die Produktivität der Werke um 5 Prozent jährlich gesteigert werden.

Neue VW-Strategie soll Daten und Downloads in alle Autos bringen

Neben der Erweiterung der Elektro-Flotte wird das Geschäft mit Daten und dem Herunterladen zusätzlicher Funktionen in der Auto-Software ein zentraler Schwerpunkt bei Volkswagen. In den kommenden Jahren soll so die Kommunikation mit den Kunden enger verzahnt und gleichzeitig eine neue Erlösquelle geschaffen werden. Die Kernmarke des größten europäischen Autokonzerns stellte dazu am Freitag die Strategie "Accelerate" vor. Sie reicht bis 2030.

Ein Hauptelement: Die digitale Ausstattung der Fahrzeuge wird standardmäßig so ausgelegt, dass alle möglichen Funktionen schon grundsätzlich vorinstalliert sind und die Nutzer sie dann je nach Nachfrage und Fahrprofil freischalten lassen können. Durch dieses Vorgehen soll auch die bislang teure Vielfalt und Komplexität zahlreicher verschiedener Grundvarianten sinken. Vertriebschef Klaus Zellmer sagte, es denkbar, dass ein solches Modell "durchaus dreistellige Millionenbeträge in die Kassen bringen" könne.

Binnen drei Jahren will VW im Gegenzug die Fixkosten um weitere fünf Prozent drücken. Der Betriebsrat hatte in den Verhandlungen hierzu darauf gedrungen, dass dies nur im Rahmen der schon laufenden Umbau- und Sparprogramme geschieht. Zudem sind neue Geschäfte rund um die Energieversorgung und das Laden von E-Fahrzeugen angedacht. Der reine E-Anteil soll rascher steigen, VW hält jedoch auch an der Neuauflage von Verbrenner-Modellen und den oft umstrittenen Hybridautos fest.

Via XETRA gab die VW-Aktie am Freitagvormittag 0,53 Prozent auf 188,12 Euro ab, kann dann die Vorzeichen aber wechseln und 1,26 Prozent auf 191,50 Euro hinzugewinnen.

