Volkswagen Aktie

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

Innovationscampus 01.12.2025 09:34:00

VW-Aktie etwas fester Offenbar Einigung zur weiteren Nutzung der Gläsernen Manufaktur

Für die Gläserne Manufaktur von Volkswagen gibt es Medienberichten zufolge Pläne, einen Innovationscampus zu entwickeln.

Ein Sprecher der sächsischen Staatskanzlei bestätigte, dass eine entsprechende Absichtserklärung zwischen dem Freistaat Sachsen, VW und der TU Dresden unterzeichnet wurde. Demnach soll die TU Dresden einen Teil der Fläche in dem Dresdner Werk anmieten. VW wäre den Berichten zufolge Forschungspartner. Ein Sprecher von VW wollte dies weder dementieren noch bestätigen.

Via XETRA steigen die Vorzugsaktien von VW am Montag zeitweise leicht um 0,18 Prozent auf 98,56 Euro.

/htz/DP/he

DRESDEN (dpa-AFX)

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

