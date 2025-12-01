Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Innovationscampus
|
01.12.2025 09:34:00
VW-Aktie etwas fester Offenbar Einigung zur weiteren Nutzung der Gläsernen Manufaktur
Ein Sprecher der sächsischen Staatskanzlei bestätigte, dass eine entsprechende Absichtserklärung zwischen dem Freistaat Sachsen, VW und der TU Dresden unterzeichnet wurde. Demnach soll die TU Dresden einen Teil der Fläche in dem Dresdner Werk anmieten. VW wäre den Berichten zufolge Forschungspartner. Ein Sprecher von VW wollte dies weder dementieren noch bestätigen.
Via XETRA steigen die Vorzugsaktien von VW am Montag zeitweise leicht um 0,18 Prozent auf 98,56 Euro.
/htz/DP/he
DRESDEN (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com