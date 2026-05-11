Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Joint Venture
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11.05.2026 16:30:00
VW-Aktie etwas höher: China-Deal könnte Zwickauer Werk neue Perspektive geben
Zwickauer Werk Vorreiter der E-Mobilität
Im Zwickauer Werk mit rund 8.000 Mitarbeitern werden ausschließlich Elektroautos gebaut. Innerhalb des VW-Konzerns ist der Standort Vorreiter in der E-Mobilität. Im Zuge der konzernweiten Sparmaßnahmen wurden jedoch bereits etwa 1.200 Arbeitsplätze abgebaut. Statt wie bisher in drei Schichten wird nur noch in zwei Schichten gearbeitet. Bis 2030 gilt eine Standortgarantie.
Joint Venture könnte nicht ausgelastete Produktionslinien nutzen
Panter spricht sich laut Bericht für ein Gemeinschaftsunternehmen von Volkswagen und einem chinesischen Hersteller aus. Eine oder mehrere derzeit nicht ausgelastete Produktionslinien könnten zur Fertigung von Fahrzeugen genutzt werden. China sei in vielen Bereichen der Elektromobilität Innovationstreiber und Vorreiter, sagte Panter.
Gerüchte über eine Beteiligung eines chinesischen Herstellers an der Gläsernen Manufaktur in Dresden hatte VW Sachsen zuletzt entschieden zurückgewiesen.
Via XETRA steht die VW vz.-Aktie zeitweise 0,73 Prozent höher bei 88,26 Euro.
/jbl/DP/zb
DRESDEN (dpa-AFX)
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