Ford Motor Aktie
WKN: 502391 / ISIN: US3453708600
|Zukunftspläne
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27.11.2026 16:18:00
VW-Aktie etwas stärker: Wie Olaf Lies das Bulli-Werk in Hannover mit Rüstung stärken will
Aktuell würden Gespräche in diese Richtung geführt, sagte der SPD-Politiker, der wegen seines Amts auch im Aufsichtsrat von Volkswagen sitzt. Das Land ist Anteilseigner bei Volkswagen. Die Landeshauptstadt ist Sitz der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge. Das Werk steht wegen der wirtschaftlichen Flaute beim VW-Konzern auf der Kippe.
Lies: "Auf den wirklich neuen Bulli blicken"
2024 hatte in Hannover die Produktion des klassischen Transporters geendet. Aktuell wird dort unter anderem der vollelektrische Bulli-Ableger ID.Buzz produziert. Vom kommenden Jahr an soll die autonom fahrende Variante des ID.Buzz folgen. Lies sagt, der Blick müsse sich nun "auf den wirklich neuen Bulli" richten. "Nicht den Ford, auf den ein VW-Aufkleber kommt, sondern einen echten Bulli aus Hannover", sagte er der Zeitung. Die aktuellste Transporter-Version wird in Zusammenarbeit mit Ford gefertigt.
Derzeit laufen die Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag bei VW. Der erste Verhandlungstag am Dienstag in Emden endete ohne Ergebnis, im Dezember ist in Zwickau die nächste Runde angesetzt. Von Januar an sind Streiks möglich.
IG Metall: VW sollte sich Beispiel an Pilotabschluss nehmen
Im Tarifkonflikt bei Volkswagen könnte sich der Autokonzern nach Ansicht der IG Metall am Pilotabschluss für die Metall- und Elektroindustrie orientieren. "In Richtung Volkswagen will ich klar sagen, dieser Abschluss in der Metall- und Elektroindustrie zeigt deutlich, dass es auch in ganz schwierigen Zeiten möglich ist, Einkommensentwicklungen für die Beschäftigten darzustellen", sagte der IG-Metall-Bezirkschef für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Thorsten Gröger.
VW solle sich ein Beispiel daran nehmen, dass die Arbeitgeber "auf der Seite von Zukunft und Investitionen und Beschäftigungssicherung" auch etwas liefern müssten, damit man zu Ergebnissen komme. Der Pilotabschluss für Metall und Elektro zeige, dass die IG Metall in der Lage sei, Angriffe auf tarifvertragliche Errungenschaften abzuwehren. "Und das sollte Volkswagen beherzigen und dann können wir auch, da bin ich dann sicher, zu Lösungen kommen", sagte Gröger. "Bisher scheint das nur auf der anderen Seite noch nicht gefruchtet zu haben." Es liege nun an Volkswagen, zu liefern, um überhaupt in einen Verhandlungsprozess einsteigen zu können.
Der Pilotabschluss für die Metall- und Elektroindustrie sieht bei einer Laufzeit von 25 Monaten Gehaltserhöhungen von 4,3 Prozent in zwei Stufen vor. Dazu kommt eine Einmalzahlung im März 2027. Zugleich sollen zeitlich begrenzt unbezahlte Mehrarbeit und Lohnverzicht möglich sein, um zukunftsträchtige Investitionen der Unternehmen mit Beiträgen der Arbeitnehmer zu stützen.
Die VW-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 0,41 Prozent auf 68,52 Euro.
/xma/DP/zb
HANNOVER (dpa-AFX)
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