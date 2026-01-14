BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
14.01.2026 11:12:39
VW-Aktie fester: Audi beendet turbulente Phase in 2025 mit leichtem Aufwärts-Trend zum Jahresende
"Unsere Produktoffensive kommt auf die Straße, was sich auch sukzessive in den Auslieferungen widerspiegelt", sagte Vertriebsvorstand Marco Schubert. Insbesondere bei den Elektroautos gehe es nach oben. Dort ergab sich im Gesamtjahr ein Plus von 36 Prozent auf mehr als 223.000 reine Stromer. "Diesen Aufwärtstrend wollen wir auch 2026 fortsetzen", betonte Schubert.
Besonders schwierig war die Situation für Audi im vergangenen Jahr in den USA, wo die Marke 12,2 Prozent bei den Verkäufen einbüßte und nur noch 202.143 Autos loswurde. Da Audi - anders als beispielsweise BMW - dort kein eigenes Werk hat, leiden die Ingolstädter besonders unter den von US-Präsident Donald Trump verhängten Zöllen. Und das, obwohl Audi die Zusatzkosten durch die Zölle bisher praktisch nicht an die Kunden weitergibt. Zum Vergleich: BMW legte in den USA vergangenes Jahr deutlich zu, Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) büßte in ähnlicher Dimension wie Audi ein.
In China vergleichsweise glimpflich
In Audis wichtigstem Markt China lag das Minus zum Jahresende bei 5 Prozent und 617.514 Autos. Damit haben die Ingolstädter den Rückgang dort deutlich verringert. Nach den ersten neun Monaten hatten sie noch 9 Prozent unter Vorjahr gelegen. Der Markt dort ist derzeit schwach und gleichzeitig wettbewerbsintensiv, weswegen alle europäischen Hersteller dort leiden. BMW beispielsweise büßte mehr als 12 Prozent ein, Mercedes sogar 19 Prozent.
In Deutschland konnte Audi sogar zulegen - um 4 Prozent auf 206.290 Autos. Im restlichen Europa ergab sich ein geringes Minus von 0,5 Prozent.
2025 sei anspruchsvoll gewesen, hieß es von Audi. Nicht nur der intensive Wettbewerb, sondern auch die amerikanische Zollpolitik hätten die gesamte Branche vor große Herausforderungen gestellt.
Für die VW-Aktie geht es im XETRA-Handel zeitweise um 0,64 Prozent höher auf 102,75 Euro.
INGOLSTADT (dpa-AFX)
