VW-Aktie fester: Offenbar Einigung zur weiteren Nutzung der Gläsernen Manufaktur - neuer CEO für Financial Services

Für die Gläserne Manufaktur von Volkswagen gibt es Medienberichten zufolge Pläne, einen Innovationscampus zu entwickeln.

Ein Sprecher der sächsischen Staatskanzlei bestätigte, dass eine entsprechende Absichtserklärung zwischen dem Freistaat Sachsen, VW und der TU Dresden unterzeichnet wurde. Demnach soll die TU Dresden einen Teil der Fläche in dem Dresdner Werk anmieten. VW wäre den Berichten zufolge Forschungspartner. Ein Sprecher von VW wollte dies weder dementieren noch bestätigen.

Bandmann neuer CEO bei Volkswagen Financial Services

Der Autofinanzierer des Volkswagen-Konzerns bekommt einen neuen Vorstandschef. Anthony Bandmann wird zum 1. Januar den bisherigen CEO von Volkswagen Financial Services, Christian Dahlheim, nachfolgen, wie das Unternehmen in Braunschweig mitteilte. Dahlheim wechselt als CEO zur Pon Holdings, dem größten niederländischen Mobilitätsunternehmen der Niederlande, das unter anderem Fahrzeuge des VW-Konzerns importiert und vertreibt.

Bandmann ist seit vier Jahren Vorstand für Vertrieb und Marketing bei VW Financial Services.

Via XETRA steigen die Vorzugsaktien von VW am Montag zeitweise um 0,53 Prozent auf 98,90 Euro.

/htz/DP/he

dpa-AFX / DOW JONES