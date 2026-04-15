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Elektrifizierung im Fokus 15.04.2026 14:36:40

VW-Aktie gefragt: Chinas Automarkt könnte 2026 schwächeln

VW-Aktie gefragt: Chinas Automarkt könnte 2026 schwächeln

Die Dynamik auf dem chinesischen Automarkt dürfte nach Einschätzung von Volkswagen weiter abnehmen.

"Das Wachstum wird sich verlangsamen", sagte Volkswagens China-Chef Ralf Brandstätter der FAZ. Dieses Jahr sei, abgesehen von der Pandemie, erstmals seit 2018 ein rückläufiger Markt in China möglich. "Im besten Fall stagniert er bei 24 Millionen Fahrzeugen. Das hat auch Auswirkungen auf die langfristigen Prognosen." 2030 sollte sich der Markt auf einem Niveau von ungefähr 28 Millionen Fahrzeugen bewegen - mittlerweile liegen die Annahmen der Analysten dem Manager zufolge eher bei 26 Millionen.

Die Elektrifizierung werde aber weiter zunehmen. "2025 war schon jedes zweite in China verkaufte Fahrzeug ein elektrifiziertes Fahrzeug, in diesem Jahr gehen wir von 60 Prozent aus", so Brandstätter. Volkswagen will den Marktanteil hier mit neuen Modellen deutlich ausbauen. Viele der Produkte kommen in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt. "Sicher werden wir in diesem Jahr erste Auswirkungen in unseren Auslieferungen für E-Fahrzeuge sehen können. 2027 wird die Modelloffensive dann volle Wirkung zeigen", so der Manager.

Aktuell sei VW Marktführer bei Verbrennern mit 22 Prozent. Bei Elektroautos sei das Unternehmen dagegen unterdurchschnittlich repräsentiert. "Unser Ziel ist es, führender internationaler Hersteller in China zu bleiben und in den Top-Drei der führenden Unternehmen in China zu sein, so Brandstätter.

Via XETRA steigt die VW-Aktie zeitweise um 0,14 Prozent auf 90,78 Euro.

DOW JONES

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