Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|Elektrifizierung im Fokus
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15.04.2026 14:36:40
VW-Aktie gefragt: Chinas Automarkt könnte 2026 schwächeln
Die Elektrifizierung werde aber weiter zunehmen. "2025 war schon jedes zweite in China verkaufte Fahrzeug ein elektrifiziertes Fahrzeug, in diesem Jahr gehen wir von 60 Prozent aus", so Brandstätter. Volkswagen will den Marktanteil hier mit neuen Modellen deutlich ausbauen. Viele der Produkte kommen in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt. "Sicher werden wir in diesem Jahr erste Auswirkungen in unseren Auslieferungen für E-Fahrzeuge sehen können. 2027 wird die Modelloffensive dann volle Wirkung zeigen", so der Manager.
Aktuell sei VW Marktführer bei Verbrennern mit 22 Prozent. Bei Elektroautos sei das Unternehmen dagegen unterdurchschnittlich repräsentiert. "Unser Ziel ist es, führender internationaler Hersteller in China zu bleiben und in den Top-Drei der führenden Unternehmen in China zu sein, so Brandstätter.Via XETRA steigt die VW-Aktie zeitweise um 0,14 Prozent auf 90,78 Euro.
DOW JONES
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