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VW-Standorte 26.08.2026 10:48:00

VW-Aktie gibt nach: Blume in Emden und Zwickau - Sorge um Werksstandorte

VW-Aktie gibt nach: Blume in Emden und Zwickau - Sorge um Werksstandorte

Wie geht es weiter mit den VW-Standorten? Nach dem Auftakt in Wolfsburg reist Volkswagen-Chef Oliver Blume am Mittwoch nach Emden und Zwickau.

In beiden Werken des Autobauers sind außerordentliche Betriebsversammlungen einberufen, bei denen die VW-Führung der Belegschaft Rede und Antwort zu ankündigten Sparmaßnahmen stehen soll.

Die Produktionen in Ostfriesland und Sachsen stehen seit der Ankündigung weiterer Sparvorhaben Fokus. Sie gehören nach Angaben der VW-Führung neben dem Werk für VW-Nutzfahrzeuge in Hannover und dem Audi-Werk in Neckersulm zu den Standorten, für die es noch keine wettbewerbsfähige Nutzung für die 2030er-Jahre gibt.

"Das heißt aber nicht, dass Werksschließungen beschlossen sind", betonte Blume zuletzt immer wieder. Ziel sei es, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten belastbare Perspektiven für alle Standorte zu schaffen. In Emden und Zwickau hatte VW in den vergangenen Jahren viel Geld in den Umstieg auf Elektromobilität investiert.

Treffen mit VW-Spitze: Sachsens Regierung wirbt für Werk in Zwickau

Noch vor dem Auftakt der Betriebsversammlungen bei Volkswagen haben sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) mit der Konzernspitze getroffen. Bereits am Montag kamen Kretschmer und Panter mit Vorstandschef Oliver Blume und VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch zusammen, wie Regierungssprecher Ralph Schreiber bestätigte.

Treffen in Dresdner Staatskanzlei

Das Treffen fand demnach in der Staatskanzlei in Dresden statt. "Sächsische Zeitung" und "Leipziger Volkszeitung" berichteten. Kretschmer und Panter warben den Angaben nach für die Stärken des Standorts Zwickau als produktivstem VW-Werk in Deutschland.

"Jetzt ist Volkswagen gefordert, diese Leistung mit einer attraktiven Modellpalette und einer klaren Perspektive für die kommenden Jahre zu honorieren", sagte Schreiber den Zeitungen. Nötig seien Entscheidungen, die den Standort auch über 2030 hinaus eine Zukunft geben. Sachsen werde seinen Beitrag leisten, aber die Verantwortung für die Werke liege beim Unternehmen.

Die Initiative für den Termin ging laut Schreiber von Kretschmer aus. Dem war ein Treffen mit der IG-Metall-Vorsitzenden Christiane Benner und dem Betriebsrat in Zwickau in der vergangenen Woche vorausgegangen.

Blume besucht VW-Werke

Blume besucht in dieser Woche Betriebsversammlungen an mehreren VW-Standorten. Auftakt war Wolfsburg am Dienstag, am Mittwoch reist der Konzernchef nach Emden und Zwickau. Die Produktionen in Ostfriesland und Sachsen stehen seit der Ankündigung weiterer Sparvorhaben im Fokus.

Sie gehören nach Angaben der VW-Führung neben dem Werk für VW-Nutzfahrzeuge in Hannover und dem Audi-Werk in Neckersulm zu den Standorten, für die es noch keine wettbewerbsfähige Nutzung für die 2030er-Jahre gibt.

Die VW-Aktie gibt im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 1,04 Prozent auf 72,54 Euro nach.

EMDEN/ZWICKAU/DRESDEN (dpa-AFX)

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

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