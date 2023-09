VW-Aktie grün: AUDI-Betriebsratschef Mosch tritt zurück

Der Schritt soll zum 30. September erfolgen, wie der Betriebsrat am Freitag mitteilte. Mosch hatte seit 2006 an der Spitze der AUDI-Arbeitnehmervertretung gestanden.

Verantwortung zu übernehmen heiße auch, "diese geordnet und wohl überlegt zum richtigen Zeitpunkt wieder zu übergeben", sagte Mosch laut Mitteilung. "Die Entscheidung dazu habe ich bereits vor längerer Zeit getroffen." Mosch sagte, er bleibe "AUDIaner" und werde seine Fähigkeiten "an anderer Stelle für unsere Vier Ringe und das Team einsetzen". Er habe die Unternehmensleitung aufgefordert, ihm eine andere Stelle anzubieten.

Moschs Stellvertreterin, Rita Beck, betonte: "Peter hinterlässt große Fußspuren." Der AUDI Personalvorstand Xavier Ros nannte ihn "eine Institution" für das Unternehmen und dankte ihm für die Zusammenarbeit. Ein Nachfolger für Mosch steht noch nicht fest.

Die Vorzugsaktien der AUDI-Mutter VW stehen am Freitag via XETRA 2,01 Prozent im Plus bei 113,86 Euro.

INGOLSTADT (dpa-AFX)