Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Hybride im Blick
|
23.02.2026 20:30:40
VW-Aktie höher: Lamborghini streicht E-Sportwagen-Projekt
Sportwagenhersteller wie Porsche und Ferrari haben ihre Ambitionen für batteriebetriebene Autos zurückgeschraubt. Gleichzeitig haben Massenmarkt-Autokonzerne wie Stellantis und Ford Motor kürzlich Milliarden-Dollar-Abschreibungen auf ihre Ambitionen zum Bau von Elektroautos verbucht.
Lamborghini teilte mit, dass ein neues Automodell, das ursprünglich als Elektroauto geplant war, als Plug-in-Hybrid auf den Markt kommen werde. Das Unternehmen werde der Hybridtechnologie Vorrang einräumen. Der Markt sei noch nicht bereit für einen Übergang zu vollelektrischen Fahrzeugen.
Wie Lamborghini weiter mitteilte, wurden bereits drei neue Modelle - Revuelto, Urus SE und Temerario - als Teil eines 2021 festgelegten Fahrplans in eine elektrifizierte Zukunft auf den Markt gebracht. Eine vierte Modellreihe werde in ihrer ersten Generation als Plug-in-Hybrid debütieren.
"Nach umfangreichen Analysen und einem kontinuierlichen Dialog mit Händlern und Kunden wurde deutlich, dass sich das Tempo der Einführung reiner (batterieelektrischer Fahrzeuge) erheblich verlangsamt hat, insbesondere im Segment der Luxus-Supersportwagen, wo die Nachfrage sehr begrenzt bleibt", so eine Lamborghini-Sprecherin. "In Anbetracht dieser Überlegungen wurde die Produktstrategie verfeinert."
Der Autohersteller sei aus technologischer Sicht voll auf vollelektrische Autos vorbereitet, aber der Markt sei noch nicht auf diesen Übergang ausgerichtet, ergänzte sie.
Die Vorzugsaktie des Mutterkonzerns Volkswagen legt im nachbörslichen Montagshandel auf Tradegate gegenüber ihrem XETRA-Schluss zeitweise um 0,65 Prozent auf 100,55 Euro zu.
Von Adria Calatayud
DOW JONES
