Volkswagen Aktie
WKN DE: A2NB2Z / ISIN: US9286625010
|Verkaufszahlen
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10.07.2026 11:32:00
VW-Aktie im Blick: Q2-Absatz schwächelt, China-Geschäft besonders betroffen
Wie der Autohersteller mitteilte, lieferte er im Zeitraum April bis Juni 2,08 Millionen Fahrzeuge aus, 8,6 Prozent weniger als im Vorjahr.
In China sank der Absatz um rund 37 Prozent auf 424.300 verkaufte Fahrzeuge. China ist nach Westeuropa Volkswagens zweitgrößter Absatzmarkt. Es seien dort "erste positive Impulse durch die neuen, lokal entwickelten Elektromodelle zu beobachten", teilte Volkswagen mit.
Absatzzuwächse verzeichnete der Konzern in Westeuropa (+1,8 Prozent), Nordamerika (+7,7 Prozent) Zentral- und Osteuropa sowie Südamerika.
DJG/uxd/cln
DOW JONES
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