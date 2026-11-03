Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|"Armselig"
|
03.11.2026 07:35:39
VW-Aktie im Blick: Warnstreiks bei Audi gestartet – scharfe Angriffe auf die Vorstandsetage
Für heute ruft die IG Metall die Belegschaften in 41 Betrieben zu vorübergehenden Arbeitsniederlegungen auf. Größere Kundgebungen sind in Augsburg, Passau und Aschaffenburg geplant.
Audi steht wirtschaftlich unter Druck und will Kosten sparen, Döllner hatte in den USA den Bau eines neuen Werks angekündigt. In Deutschland beruft sich der Vorstand auf die sogenannte "Schlechtwetterklausel", die Verhandlungen mit dem Betriebsrat über Sparmaßnahmen vorsieht, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stark verschlechtern. Zur Diskussion steht vor allem die mögliche Schließung des Audi-Werks in Neckarsulm.
"Eine solche Art von Führung habt ihr nicht verdient"
"Dass Audi in den USA produzieren will, halte ich für richtig", sagte Ott - im Gegensatz zu den Konkurrenten BMW und Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) hat das zum VW (Volkswagen (VW) vz)-Konzern gehörende Unternehmen dort bislang kein eigenes Werk. "Was falsch ist, ist der Zeitpunkt." Das sei instinktlos und respektlos gegenüber den Menschen an den deutschen Standorten. "Eine solche Art von Führung habt Ihr nicht verdient", sagte der Landesbezirksleiter.
Die IG Metall Vertrauenskörperleiterin bei Audi, Karola Rank, forderte eine "belastbare Zukunftsperspektive" für die beiden deutschen Werke in Ingolstadt und Neckarsulm und hielt dem Vorstand die sinkenden Absatzzahlen vor: "Die Führungsetage zieht die Schlechtwetterklausel, weil sie es nicht schaffen, unsere Autos zu vermarkten und zu verkaufen."
Positionen in der Tarifrunde weit voneinander entfernt
Bei der Tarifrunde hatten die Arbeitgeber vergangene Woche ein Angebot unter der Inflationsrate vorgelegt, das Reallohnverzicht bedeuten würde: ein zweijähriger Tarifvertrag mit einer Einmalzahlung in Höhe von einem Prozent des Bruttojahresgehalts im Sommer 2027 und einer Tariferhöhung um 1,3 Prozent im Sommer 2028. "Unsere Rechnungen kommen jeden Monat, nicht erst im Sommer 2028", sagte Frank dazu. Die IG Metall fordert fünf Prozent höhere Entgelte und eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 110 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.
/cho/DP/zb
MÜNCHEN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
02.11.26
|Volkswagen: So massiv senkt VW die Schwelle für Manager-Boni (Spiegel Online)
|
02.11.26
|DAX aktuell: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.11.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
02.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
02.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt zu (finanzen.at)
|
02.11.26
|Deutsche Bank AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Buy (finanzen.at)
|
02.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
02.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: Am Mittag Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|69,48
|-0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich -- ATX beendet Handel etwas fester -- DAX schließt freundlich
Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte.