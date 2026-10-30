Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Außerplanmäßiges Treffen
|
30.10.2026 09:25:00
VW-Aktie im Block: Audi-Aufsichtsrat trifft sich offenbar am Freitag
Ob bei der Sitzung auch der Stuhl Döllners wackeln könnte, war zunächst völlig unklar. Eine Audi-Sprecherin teilte mit, dass man sich zu internen Gremien nicht äußere. Der Autohersteller legt am Freitag auch seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal vor. Angesichts stark rückläufiger Absätze wird erwartet, dass sie eher schlecht ausfallen.
Kritik an Audi-Chef Döllner nach Auftritt mit Trump
Trump hatte bei einem Wahlkampfauftritt am Samstag überraschend den Bau einer Audi-Fabrik angekündigt. Döllner trat anschließend auf die Bühne und dankte dem US-Präsidenten für dessen Unterstützung. In den USA stehen am 3. November die Zwischenwahlen an. Der Manager steht seither heftig in der Kritik, unter anderem weil er gegen interne Leitlinien zu Wahlkampfauftritten verstoßen hat. Sogar sein Rücktritt wurde bereits gefordert. Döllner hat seinen Auftritt als im Interesse des Unternehmens verteidigt.
Die VW-Tochter will in der Fabrik in Perry im US-Bundesstaat Georgia jährlich 200.000 Sportgeländewagen (SUV) produzieren. Geplant sind Investitionen in Höhe von vier Milliarden Dollar (rund 3,6 Milliarden Euro). 4.500 Arbeitsplätze sollen entstehen. Audi nennt 2027 als Baubeginn, der Produktionsstart soll Anfang der 2030er Jahre erfolgen. Es wäre das erste Werk der Ingolstädter in den Vereinigten Staaten. Die finale Freigabe der Pläne durch den Aufsichtsrat der Konzernmutter Volkswagen steht noch aus.
/jwe/DP/jha
INGOLSTADT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Volkswagen (VW) St.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) St.
|68,55
|-1,65%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|69,48
|-0,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.