Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Exklusive Vereinbarung
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25.06.2026 09:39:00
VW-Aktie im Fokus: Wolfsburger stoßen Anteil an Motorentochter Everllence ab
Der Schritt steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und weiterer Abschlussbedingungen. So bleibt etwa das gesetzlich vorgeschriebene Konsultationsverfahren mit den Arbeitnehmervertretungen in Frankreich noch abzuwarten. Der Konzern hofft auf sämtliche nötigen Genehmigungen bis Ende 2026.
Volkswagen hatte bereits seit Längerem strategische Optionen für die frühere MAN Energy Solutions geprüft und mit zahlreichen Finanzinvestoren gesprochen. Das Unternehmen, das erst 2025 in Everllence umbenannt wurde, gehört nach eigenen Angaben mit rund 16.000 Beschäftigten und einem Umsatz von rund 4,9 Milliarden Euro zu den weltweit führenden Herstellern von Großmotoren, Turbomaschinen und Dekarbonisierungslösungen. Mit dem Verkauf setzt Volkswagen seinen Kurs zur stärkeren Fokussierung auf das Kerngeschäft fort.
Via XETRA gewinnt die VW vz.-Aktie am Donnerstag stellenweise 1,92 Prozent auf 77,48 Euro.
/tav/stk
WOLFSBURG/MÜNCHEN (dpa-AFX)
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