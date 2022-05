VW-Aktie im Minus: Volkswagen-Chef Diess sieht enges Rennen mit Tesla um Marktführerschaft für E-Autos

"Das wird ein enges Rennen", sagte Diess am Montag bei einer Veranstaltung der "Financial Times". Der Hauptkonkurrent aus den USA baue seine Kapazitäten schnell aus. Volkswagen tue dies auch und verfüge zudem über mehr Marken und ein breiteres Fahrzeug-Angebot. Er sehe daher immer noch die Chance, das Ziel zu erreichen. "Wir geben nicht auf."

Auch ein längerer Krieg in der Ukraine werde die Pläne von Volkswagen nicht umstoßen, den Anteil von E-Autos am Absatz weltweit bis zum Ende des Jahrzehnts auf 50 Prozent zu steigern, sagte Diess auf Fragen der Zeitung weiter. Der Trend zu umweltfreundlicheren Fahrzeugen bleibe. Sorgen bereite ihm allerdings die hohe Inflation. Diess warnte angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine erneut vor einer Blockbildung in der Welt. Dies würde vor allem zulasten von Europa gehen. Volkswagen versuche, die Belastungen so gut wie möglich abzufedern.

Hamburg (Reuters)