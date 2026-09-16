Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Chancen für Erhalt?
|
16.09.2026 09:44:00
VW-Aktie im Plus: Sächsischer Landtag berät über Volkswagen - Kretschmer zuversichtlich
Kretschmer: In Zwickau sollen Autos statt Panzer gebaut werden
"Meine Vorstellung ist, dass wir eine neue Auto Union gründen im Sinne von: Wir machen das gemeinsam, wir nehmen unser Schicksal mit in die Hände, wir wollen, dass auch in Zukunft in Mosel Fahrzeuge gebaut werden. Keine Panzer, sondern Autos", sagte Kretschmer. Dafür gelte es, die Voraussetzungen zu schaffen. "Dafür brauchen wir Unterstützung von Volkswagen-Unternehmen, dafür müssen wir unsere eigenen Hausaufgaben machen, dafür müssen wir vor allen Dingen am Tisch sitzen."
Zukunft des VW-Standorts steht in den Sternen
Volkswagen hat mit einer gesunkenen Nachfrage nach Autos und Konkurrenz chinesischer Autobauer zu kämpfen. Der Aufsichtsrat gab daher jüngst grünes Licht für den Abbau von weiteren 50.000 Stellen weltweit - zusätzlich zu den schon vereinbarten Einsparungen von konzernweit 50.000 Stellen bis 2030 in Deutschland. Besonders groß ist die Sorge an den Standorten Emden, Hannover, Zwickau und Neckarsulm, die immer wieder als Schließungskandidaten genannt werden.
Im XETRA-Handel zeigt sich die VW-Aktie zeitweise mit einem Plus von 1,29 Prozent bei 79,90 Euro.
/jos/DP/men
DRESDEN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
09:28
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
09:28
|DAX aktuell: DAX-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
16.09.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
16.09.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
16.09.26
|XETRA-Handel: Letztendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
16.09.26
|STOXX-Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
16.09.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|16.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|14.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|79,78
|1,60%