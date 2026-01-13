Volkswagen Aktie
13.01.2026 09:16:40
VW-Aktie im Plus: Volkswagen kämpft 2025 mit sinkendem Absatzvolumen
Für das laufende Jahr ist VW zuversichtlich. Zwar rechne der Konzern auch 2026 mit einem insgesamt anspruchsvollen Marktumfeld, sagte VW-Vorstand für Vertrieb, Marketing und After Sales, Martin Sander, laut der Mitteilung. "Ich bin dennoch überzeugt: Mit unserem erneuerten und attraktiven Produktportfolio sowie dem klaren Fokus auf Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit sind wir dafür sehr gut aufgestellt. Allein in China bringen wir in diesem Jahr mehr als zehn neue elektrifizierte Modelle auf den Markt", sagte er.
Im vergangenen Jahr war die Nachfrage im Bereich Elektromobilität stabil, die Auslieferungen von Volkswagen lagen mit rund 382.000 vollelektrischen Fahrzeugen nur um 0,2 Prozent unter Vorjahr. Der Anteil dieser Modelle an den gesamten Auslieferungen lag damit bei 8,1 Prozent. Der Anteil der SUVs im Modellmix der Kernmarke lag bei 50,2 Prozent.
Die VW-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,15 Prozent auf 102,65 Euro.
DJG/sha/brb
DOW JONES
