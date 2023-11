VW-Aktie in Grün: Volkswagen legt beim Absatz im Oktober deutlich zu

Der Volkswagen-Konzern hat seinen Absatz dank besserer Verkäufe in allen Weltregionen im Oktober kräftig gesteigert.

Die Verkäufe legten um 10,7 Prozent auf 765.500 Fahrzeuge zu, wie das Unternehmen mitteilte. In den ersten zehn Monaten des Jahres verkaufte Volkswagen weltweit 7,48 Millionen Autos, ein Plus von 10,9 Prozent im Vorjahr.

Der größte Markt China wies einen Zuwachs von gut 5 Prozent auf 276.800 Fahrzeuge auf. Die Auslieferungen vollelektrischer Fahrzeuge entwickelten sich im Oktober positiv: Zum Vorjahresmonat verdoppelte sich der Absatz in China annähernd auf 23.393 Autos.

In Westeuropa erzielte der DAX-Konzern vergangenen Monat ein Plus von 11,3 Prozent, in Nordamerika sogar von 25,5 Prozent.

Bei der Kernmarke Volkswagen Pkw erzielte der Konzern im Oktober ein Absatzplus von 6,6 Prozent auf 414.100 Autos. Die anderen Volumenmarken Skoda und Seat/Cupra legten dagegen zweistellig um 30,8 Prozent auf 38.500 Autos zu, ebenso die Premiummarke Audi mit 15,6 Prozent auf 152.400 Autos.

Die VW-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 0,89 Prozent auf 109,22 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)