VW-Aktie in Grün: Volkswagen richtet China-Strategie neu aus und blickt auf neue Märkte

Angesichts der Schwäche des chinesischen Automarktes und mehr Konkurrenz aus der Volksrepublik im Ausland ändert der Volkswagen-Konzern seine China-Strategie.

Statt dem bisherigen Motto "In China, for China" (In China, für China) visieren die Wolfsburger mit "In China, Beyond China" (In China und über China hinaus) nun Märkte außerhalb der Volksrepublik an, wie der Konzern im ostchinesischen Hefei mitteilte.

VW sprach von einer "entscheidenden Veränderung", die China nicht nur als einen der wichtigsten Märkte des Konzerns, sondern auch als zentralen Innovations- und Exportknotenpunkt für sein globales Geschäft positioniere. Perspektivisch will Volkswagen so mit seinen Gemeinschaftsunternehmen in China mehr Märkte in Südostasien, dem südlichen Afrika und Südamerika bedienen. Im April hatte der Konzern im Rahmen der Automesse in China etwaige Pläne angedeutet.

VW visiert Globalen Süden an

Bereits jetzt exportiere Volkswagen Fahrzeuge aus China etwa in den Nahen Osten oder nach Kasachstan und Usbekistan, hieß es. Die in China entwickelte Technologie soll dabei die Grundlage jener für den Globalen Süden bestimmten Verbrenner, Elektro- oder Hybridautos sein. "Noch vor Ende dieses Jahrzehnts wird Südamerika die erste Region sein, die in China entwickelte Technologien in ihr lokales Portfolio aufnimmt", versprach VW.

Volkswagen hatte sich mit seiner Produktion in China bislang auf den chinesischen Automarkt fokussiert. Exporte waren unter "In China, for China" nicht unbedingt Teil des Plans. Doch neben dem hohen Konkurrenz- und Preisdruck chinesischer Marken bereitet nun auch der schwache Automarkt in China Probleme.

Lage in China schwierig

Jüngste Daten des chinesischen Pkw-Verbandes CPCA für den Gesamtmarkt zeigen für die ersten neun Monate dieses Jahres einen Rückgang der Verkaufszahlen um 21,7 Prozent. Als Konsequenz exportieren die Hersteller und drängen nach Europa aber auch in bislang weniger beachtete Märkte im Globalen Süden. Den CPCA-Daten zufolge sprangen die Exportzahlen im September um 73,7 Prozent nach oben.

Auch für Volkswagen ist das China-Geschäft schwierig: Im dritten Quartal sanken die Verkaufszahlen um 38,5 Prozent auf 405.800 Autos. Das Minus dort machte mehr als 80 Prozent des Gesamtrückgangs aus.

Warum VW aus China exportiert

Mit dem Strategiewechsel will Volkswagen deshalb nicht nur in anderen Märkten der chinesischen Konkurrenz trotzen, sondern auch neue Länder bedienen. "China exportiert Konkurrenzdruck", hieß es aus Konzernkreisen. Mit Produkten aus Europa ginge das demnach nur schwer, weshalb VW aus China exportieren wolle.

Laut Europas größtem Autobauer ermöglicht die in China entwickelte Technologie den Export aus der Volksrepublik. In China profitiert VW von niedrigeren Entwicklungskosten und kürzeren Zeiten bis zum Markteintritt. Am Forschungs- und Entwicklungsstandort Hefei stellte der Konzern nun Vega vor. Das Technologiesystem sei das Ergebnis, Spitzentechnologien schneller und kosteneffizienter entwickeln, integrieren und skalieren zu können, erklärte VWs China-Chef Ralf Brandstätter laut Mitteilung.

Hinter Vega verbergen sich die in China entwickelten Elektronikarchitektur, Fahrzeugplattformen und Fahrerassistenzsystem. Laut Brandstätter werden damit die Wettbewerbsfähigkeit auf dem lokalen Markt gestärkt und neue Geschäftsmöglichkeiten über China hinaus eröffnet. Konzernchef Oliver Blume nannte China laut Mitteilung den "Innovationsmotor" und zunehmend "Produkt- und Technologiezentrum für unsere globalen Märkte". Erst am Vortag hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Standort Hefei während seiner laufenden China-Reise besucht.

VW startet Hochlauf für Auto-Demontage in Zwickau

Der Autobauer Volkswagen fährt in Zwickau die serienmäßige Demontage von Gebrauchtwagen hoch. Umbau und Genehmigungsverfahren seien in nur neun Monaten abgeschlossen worden - drei Monate früher als geplant, teilt das Unternehmen mit. Für 2027 ist geplant, 4.100 Fahrzeuge verschiedener Konzernmarken im Zwei-Schicht-Betrieb zu zerlegen. Nach früheren Angaben wird die Zahl schrittweise auf bis zu 15.000 Autos im Jahr 2030 steigen. Auch die Zahl der Jobs in diesem Segment soll von zunächst 100 auf dann bis zu 1.000 wachsen.

Einerseits würden Fahrzeuge neu aufbereitet, so das Unternehmen. Andererseits würden Originalteile von Fahrzeugen gewonnen und über den Handel und Werkstätten vertrieben. Dazu zählen etwa Türen, Kotflügel, Räder, Scheinwerfer, Getriebebauteile und Motoren. Zudem sollen Rohstoffe recycelt werden - etwa Kunststoffe. Denn die EU schreibt vor, dass künftig in neuen Fahrzeugen ein Teil des verwendeten Kunststoffes aus recycelten Material stammen muss.

Investitionen von bis zu 90 Millionen Euro

Das Unternehmen will bis zu 90 Millionen Euro in das neue Zentrum für Kreislaufwirtschaft am Standort Zwickau investieren. Das Geld fließt in den Umbau, technische Anlagen und Anwendungen der Künstlichen Intelligenz. Sachsen fördert das Vorhaben mit bis zu 10,7 Millionen Euro.

Die Zwickauer Autofabrik mit aktuell rund 8.000 Beschäftigen war im Volkswagen-Konzern bereits Vorreiter beim Umstieg auf die Elektromobilität . 2020 ist dort der letzte Verbrenner vom Band gelaufen, seither ist das Werk komplett auf E-Autos der Marken Volkswagen, Audi und Cupra ausgerichtet. Allerdings gehört es neben Emden, Hannover und Neckarsulm zu den vier deutschen Standorten von VW und Audi, in denen die Zukunft der Autoproduktion derzeit ungewiss ist.

Via XETRA notiert die VW-Aktie am Mittwoch zeitweise 1,16 Prozent höher bei 69,60 Euro.

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HEFEI (dpa-AFX)