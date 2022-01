VW-Aktie in Rot: Bosch und Volkswagen arbeiten zusammen an Auto-Software

Die Softwaretochter Cariad des Volkswagen Konzerns, die von CEO Herbert Diess geleitet wird, hat eine entsprechende Entwicklungskooperation mit dem Stuttgarter Autozulieferer vereinbart. Ziel ist laut Mitteilung eine einheitliche Softwareplattform für Fahrzeuge der Markengruppen des DAX-Konzerns. Diese soll Funktionen bereitstellen, bei denen Fahrer die Hände zeitweise vom Lenkrad nehmen können.

Konkret handele es sich um sogenannte "Level-2-Hands-Free-Systeme" für Stadt, Land und Autobahn, so die beiden Unternehmen. Außerdem beinhalte die Partnerschaft ein System, bei dem das Fahrzeug die komplette Fahraufgabe auf der Autobahn übernehmen soll (SAE-Level 3). Erste Funktionen sollen 2023 implementiert werden. Grundsätzlich soll die Software-Plattform auch anderen Herstellern offenstehen.

"Wir können die entstehenden Lösungen auch unseren weiteren Kunden anbieten und so neue Standards setzen", wird Markus Heyn, Chef von Mobility Solutions bei Bosch, in der Mitteilung zitiert. An verschiedenen Standorten beider Unternehmen, insbesondere in Stuttgart und Ingolstadt, sollen in der Spitze mehr als 1.000 Mitarbeiter tätig werden.

Im XETRA-Handel fallen VW-Aktien zeitweise um 0,40 Prozent auf 175,82 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)