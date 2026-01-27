Volkswagen Aktie
WKN DE: A2NB2Z / ISIN: US9286625010
|Brandgefahr
|
27.01.2026 17:15:41
VW-Aktie in Rot: Volkswagen ruft in den USA Tausende SUVs zurück
Davon betroffen sind nach Angaben der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) bestimmte Fahrzeuge des Modells ID.4 der Baujahre 2023 bis 2025.
Neben der Befürchtung, dass die Hochspannungsbatterien in den betroffenen Fahrzeugen überhitzen könnten, können die Batteriezellmodule in selteneren Fällen falsch ausgerichtete Elektroden enthalten. Auch letzteres kann zu einem Batteriebrand führen.
Insgesamt betrifft der Rückruf 44.551 Fahrzeuge, wobei es sich in den meisten Fällen um Überhitzungsprobleme und nicht um falsch ausgerichtete Elektroden handelt.
Die VW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,39 Prozent tiefer bei 102,7 Euro.
DJG/DJN/brb/kla
DOW JONES
Bildquelle: Gl0ck / Shutterstock.com
