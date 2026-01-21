Volkswagen Aktie
WKN DE: A2NB2Z / ISIN: US9286625010
|Konzernbereich Automobile
|
21.01.2026 22:20:00
VW-Aktie kräftig im Plus: Cashflow und Liquidität übertreffen Erwartungen deutlich
Auf Basis vorläufiger Zahlen erzielte VW im Geschäftsjahr 2025 im Bereich Automobile einen Netto-Cashflow in Höhe von rund 6 Milliarden Euro, nach 5,0 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Nettoliquidität stieg in der Folge zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 auf mehr als 34 Milliarden Euro, gegenüber 31,0 Milliarden Ende September. Der Konzern hatte zuletzt Werte von rund 0 Milliarden Euro für den Netto-Cashflow bzw. rund 30 Milliarden Euro für die Nettoliquidität erwartet.
Im September musste VW wegen der Neuausrichtung der Modellpalette mit neuen Verbrennerautos bei Porsche eine Belastung in Milliardenhöhe verbuchen. Deshalb hatte der Konzern die Renditeprognose für 2025 sowie die beiden Prognosen für Automobile kassiert.
Der Konzernabschluss für das Jahr 2025 wird am 10. März 2026 veröffentlicht.
Im Tradegate-Handel klettert die VW-Aktie daraufhin um 5,27 Prozent auf 102,20 Euro.
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh
|
13.01.26
|VW-Aktie sinkt: Volkswagen kämpft 2025 mit sinkendem Absatzvolumen (Dow Jones)
|
29.10.25
|Ausblick: Volkswagen vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25