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China-Offensive 17.04.2026 16:05:41

VW-Aktie legt zu: AUDI vertieft Zusammenarbeit mit SAIC

VW-Aktie legt zu: AUDI vertieft Zusammenarbeit mit SAIC

Der Premiumautobauer AUDI und sein chinesischer Partner SAIC haben ihre Zusammenarbeit durch eine neue strategische Partnerschaft vertieft.

Die Automobilhersteller treiben die Entwicklung neuer Fahrzeuge unter einer gemeinsam geführten Marke voran.

Dafür hatten AUDI und SAIC Motor "AUDI" ins Leben gerufen - eine exklusiv für China konzipierte Marke, die im vergangenen Jahr ihr erstes Fahrzeug auf den Markt gebracht hat. Das Debüt eines neuen SUV ist in diesem Jahr geplant, gefolgt von einem dritten Modell im nächsten Jahr.

Wie die Unternehmen am Freitag mitteilten, werden sie im Rahmen der erweiterten Vereinbarung ein neues Innovations- und Technologiezentrum in Shanghai errichten. Dieses soll sich auf die Entwicklung Chinas-spezifischer, intelligenter Elektrifizierungstechnologien konzentrieren, einschließlich KI-gestützter Cockpits und fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme.

Zudem entwickeln die Partner eine Plattform für die Fahrzeuge der nächsten Generation. Diese soll in den kommenden Jahren als Basis für vier komplett neue "AUDI"-Modelle dienen, hieß es.

AUDI - Teil des Volkswagen-Konzerns - gehört zu mehreren europäischen Herstellern, die Modelle speziell für China entwickeln. Dort ist der Markt von einem intensiven Wettbewerb durch einheimische Hersteller geprägt, und die Verbraucher bevorzugen technologisch hochgerüstete Funktionen sowie andere Designoptionen bei ihren Fahrzeugen.

Der Volkswagen-Konzern unterhält im Rahmen seiner China-Strategie, die auf eine beschleunigte Entwicklung länderspezifischer Fahrzeuge abzielt, Partnerschaften mit verschiedenen chinesischen Herstellern, darunter SAIC, FAW und XPeng.

Auch Mercedes-Benz weitet seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in dem Land aus, um die Entwicklung von Fahrzeugen voranzutreiben, die auf chinesische Käufer zugeschnitten sind. BMW konzentriert sich ebenfalls auf lokale Forschung, Entwicklung und Produktion, um mit chinesischen Herstellern zu konkurrieren.

Via XETRA klettert die VW-Aktie zeitweise um 2,95 Prozent auf 92,08 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com,Audi,bondvit / Shutterstock.com

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