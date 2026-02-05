Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|20 Prozent
|
05.02.2026 16:34:38
VW-Aktie leichter: Gewerkschaft und Konzern einigen sich auf Gehalts- und Bonuspaket
Nach Angaben der UAW sollen die Arbeiter auch eine Einmalzahlung von 4.000 Dollar sowie jährliche Boni von 2.550 Dollar. Über die Vereinbarung steht noch eine Abstimmung an. Die Arbeiter bei VW in Chattanooga hatten im Frühjahr 2024 im dritten Anlauf beschlossen, sich gewerkschaftlich zu organisieren.
Volkswagen hatte im September ein "letztes Angebot" an die Beschäftigten unter anderem mit einer Gehaltserhöhung von 20 Prozent und einer Einmalzahlung von 4.000 Dollar vorgelegt. Die Gewerkschaft kritisierte, der Vorschlag biete keine ausreichende Jobsicherung zum Schutz der Beschäftigten vor einer Werkschließung oder einem Verkauf. Danach bevollmächtigten die Arbeiter die Verhandlungsführer, einen Ausstand auszurufen, wenn sie dies für nötig halten.
VW und Stellantis: 'Made in Europe' soll Branche stärken
Die Vorstandschefs von Volkswagen und Stellantis fordern eine industriepolitische Neuausrichtung in Europa, um die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Automobilindustrie langfristig zu sichern. In einem gemeinsamen Beitrag für das "Handelsblatt" und zwei weitere europäische Zeitungen schlagen VW-Chef Oliver Blume und der Chef des Opel-Mutterkonzerns Stellantis, Antonio Filosa, eine "Made in Europe"-Strategie vor, die für fairen Wettbewerb sowie mehr Produktion und Investitionen in der EU sorgen soll.
Blume und Filosa fordern finanzielle Anreize und Erleichterungen für in Europa gefertigte Elektroautos. Europas größte Autobauer dringen dabei auf eine Lockerung der EU-Klimaregeln zugunsten heimischer Produktion.
Die Konzernchefs fordern, Fahrzeuge für den EU-Markt stärker an europäische Produktionsanforderungen zu knüpfen. Jeder Hersteller, der in Europa verkaufe, solle unter vergleichbaren Bedingungen produzieren müssen. Zudem sollten staatliche Fördergelder gezielt europäische Wertschöpfung unterstützen.
Verbindliche "Made in Europe"-Kriterien für E-Autos
Die Konsequenz wären "Made in Europe"-Anforderungen für Fahrzeuge, die in der EU zugelassen werden. "Made in Europe"-Kriterien für E-Autos sollten Produktion, Antrieb, Batteriezellen und elektronische Schlüsselkomponenten umfassen. Fahrzeuge, die die Kriterien erfüllen, sollten ein Label erhalten und etwa von staatlichen Kaufprämien oder öffentlichen Aufträgen profitieren.
CO2-Bonus für E-Autos "Made in Europe"
Zudem regen die Manager an, dass jedes E-Auto "Made in Europe" einen CO2-Bonus erhalten sollte. "Und wenn ein Hersteller die "Made in Europe"-Anforderungen für einen großen Teil seiner Flotte erfüllt, sollte ein solcher CO2-Bonus sogar für alle seine Elektrofahrzeuge anerkannt werden." Nach den Worten von Blume und Filosa wäre dies ein Anreiz, Produktion in der EU aufrechtzuerhalten, Milliarden an Strafzahlungen zu vermeiden und stattdessen für dringend benötigte Investitionen im Binnenmarkt einzusetzen.
Keine protektionistischen Abschottungen
Neben Herkunftsanforderungen sei eine "übergreifende Industriepolitik" nötig mit gezielter Förderung europäischer Batteriezellenproduktion sowie Kaufförderungen für europäische Elektrofahrzeuge.
Die beiden Konzernchefs betonen, dass die vorgeschlagene Strategie nicht zu Abschottungen führen solle: "Wir können nicht um jede Werkbank einen protektionistischen Zaun ziehen." Ziel sei vielmehr, die Resilienz in ausgewählten strategischen Komponenten aufzubauen oder zu stärken.
Man erlebe den Beginn einer neuen Ära geopolitischen Wettbewerbs, schreiben die Manager. Handel, Technologie und Industrie würden zunehmend genutzt, um nationale Machtinteressen durchzusetzen. Europa müsse dringend entscheiden, "ob es nur ein Markt für andere werden oder auch zukünftig Produzent und Industriemacht bleiben will".
Die Branche erwirtschafte rund acht Prozent des EU-Bruttoinlandsprodukts und biete etwa 13 Millionen Menschen Arbeit. Entsprechend groß sei die Bedeutung des Sektors für Wohlstand und Stabilität in der EU.
Grüne: Autohersteller haben es verstanden
Nach den Worten von Grünen-Chefin Franziska Brantner zeigen die europäischen Automobilhersteller mit dem Beitrag, dass sie verstanden haben: "Unsere Wirtschaft kann nur dann erfolgreich und widerstandsfähig sein, wenn wir konsequent europäisch denken und auf Made in Europe setzen." Jetzt sei auch die Bundesregierung gefordert, diesen Weg entschlossen mitzugehen und endlich eine echte europäische Industriepolitik auf den Weg zu bringen. "Wir können es uns nicht leisten, noch länger den Kopf in den Sand zu stecken."
Die VW-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 3,68 Prozent auf 102,10 Euro.
dpa-AFX
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
06.02.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
06.02.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|03.02.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|100,90
|-0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.