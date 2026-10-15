Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Brandgefahr
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15.10.2026 17:17:00
VW-Aktie leichter: Nächster Rückruf - dieses Mal E-Autos betroffen
Interne Qualitätsprüfungen von Volkswagen hätten ergeben, dass einzelne Hochvolt-Batteriezellen in bestimmten Fahrzeugen der ID.-Familie eines begrenzten Produktionszeitraums aufgrund von Produktionsfehlern bei Lieferanten nicht den Qualitätsanforderungen entsprechen. In seltenen Fällen kann dies zu einer erhöhten thermischen Belastung dieser Batterien führen, im Extremfall könnte ein Brand entstehen.
Bereits Rückruf in USA und UK
Für die betroffenen Fahrzeuge in den USA und in Großbritannien hat Volkswagen in Absprache mit den Behörden bereits Rückrufe ausgesprochen. Als Sofortmaßnahme begrenzt Volkswagen das Laden auf den Battery Care Modus mit maximal 80 Prozent.
Der Rückruf kommt nur wenige Wochen nach dem massenhaften Einbestellung in die Werkstätten wegen einer fehlerhaften Schraube an der Lenkung von VW-Fahrzeugen. Wie das deutsche "Handelsblatt" berichtet, sind nun unter anderem VW ID.3, ID.4, ID.7 und ID. Buzz aus bestimmten Produktionszeiträumen zwischen 2023 und 2025 sowie einige Tausend Cupra Born betroffen.Zeitweise verliert die VW-Aktie im XETRA-Handel 0,78 Prozent auf 66,52 Euro.
stf/felAPA
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|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,24
|1,85%
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