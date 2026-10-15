Volkswagen Aktie

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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Brandgefahr 15.10.2026 17:17:00

VW-Aktie leichter: Nächster Rückruf - dieses Mal E-Autos betroffen

VW-Aktie leichter: Nächster Rückruf - dieses Mal E-Autos betroffen

Beim deutschen VW-Konzern steht wieder ein Rückruf an, dieses mal bei einigen Modellen mit Elektroantrieb.

In Österreich sind laut VW ca. 650 ID.-Modelle und 200 Cupra Born betroffen. "Alle Fahrzeughalter werden schriftlich informiert. Sie erhalten einen Brief, in dem über die Ladebegrenzung informiert wird. In die Werkstatt müssen vorerst nur 50 Fahrzeuge", so der Konzern zur APA.

Interne Qualitätsprüfungen von Volkswagen hätten ergeben, dass einzelne Hochvolt-Batteriezellen in bestimmten Fahrzeugen der ID.-Familie eines begrenzten Produktionszeitraums aufgrund von Produktionsfehlern bei Lieferanten nicht den Qualitätsanforderungen entsprechen. In seltenen Fällen kann dies zu einer erhöhten thermischen Belastung dieser Batterien führen, im Extremfall könnte ein Brand entstehen.

Bereits Rückruf in USA und UK

Für die betroffenen Fahrzeuge in den USA und in Großbritannien hat Volkswagen in Absprache mit den Behörden bereits Rückrufe ausgesprochen. Als Sofortmaßnahme begrenzt Volkswagen das Laden auf den Battery Care Modus mit maximal 80 Prozent.

Der Rückruf kommt nur wenige Wochen nach dem massenhaften Einbestellung in die Werkstätten wegen einer fehlerhaften Schraube an der Lenkung von VW-Fahrzeugen. Wie das deutsche "Handelsblatt" berichtet, sind nun unter anderem VW ID.3, ID.4, ID.7 und ID. Buzz aus bestimmten Produktionszeiträumen zwischen 2023 und 2025 sowie einige Tausend Cupra Born betroffen.

Zeitweise verliert die VW-Aktie im XETRA-Handel 0,78 Prozent auf 66,52 Euro.

stf/fel

APA
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