Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
29.11.2025 08:37:38
VW-Aktie: Offenbar Einigung zur weiteren Nutzung der Gläsernen Manufaktur
Ein Sprecher der sächsischen Staatskanzlei bestätigte, dass eine entsprechende Absichtserklärung zwischen dem Freistaat Sachsen, VW und der TU Dresden unterzeichnet wurde. Demnach soll die TU Dresden einen Teil der Fläche in dem Dresdner Werk anmieten. VW wäre den Berichten zufolge Forschungspartner. Ein Sprecher von VW wollte dies weder dementieren noch bestätigen.
DRESDEN (dpa-AFX)
