Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Keine Wettbewerbsschwächung
|
10.11.2026 14:37:08
VW-Aktie schwächer: EU-Freigabe für vollständige Übernahme von Europcar
Volkswagen hatte Europcar 2022 zurückgekauft und das Unternehmen mit Sitz in Paris seitdem bereits mehrheitlich kontrolliert. Früher gehörte Europcar schon einmal zu Volkswagen (VW). Nun soll Europcar der Mitteilung zufolge unter alleinige Kontrolle des deutschen Automobilkonzerns gebracht werden.
Volkswagen wollte Europcar ausbauen und aus dem Autovermieter einen Anbieter für viele Mobilitätsdienste machen. So sollten Kunden Autos etwa über eine gemeinsame App mieten, abonnieren oder teilen können, von der klassischen Autovermietung bis zum Carsharing.
Bei größeren Übernahmen überprüft die Europäische Kommission, ob eine Übernahme den Wettbewerb in Europa schwächt. Sie kann zustimmen, Auflagen verlangen oder untersagen.
Via XETRA verliert die VW-Aktie zwischenzeitlich 0,34 Prozent auf 69,96 Euro.
/tre/DP/stk
BRÜSSEL (dpa-AFX)
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