VW-Aktie schwächer: Komplizierter Rückruf fordert wohl zwei Werkstatt-Termine - Milliardendeal mit Batteriepartner aus China

Fahrer eines VW-Modells müssen sich im Zusammenhang mit einem millionenfachen Rückruf möglicherweise auf zwei Werkstattbesuche einstellen.

Bei dem Rückruf geht es um Korrosion an einer Befestigungsverschraubung der Lenkung.

Zum Start der Aktion könne die vorgeschriebene Schraube möglicherweise nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Daher dürfe ersatzweise eine andere Schraube verwendet werden, geht aus einer internen Werkstattmeldung zur Ersatzteilversorgung hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Damit gelte der Rückruf aber nicht als abgeschlossen, betreffende Fahrzeuge müssten erneut einbestellt werden, sobald die richtige Schraube verfügbar sei. Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtet.

"Sinnhafte Vorgehensweise"

Ein Volkswagen-Sprecher nannte dies eine "sinnhafte Vorgehensweise". Zur Erklärung: So müssen Werkstätten von Korrosion betroffene Autos nicht ohne Reparatur vom Hof fahren lassen, auch wenn die richtige Schraube nicht vorrätig sein sollte. Wie viele Fahrzeuge von der Rückrufaktion insgesamt betroffen sind, war zunächst nicht bekannt. In Deutschland geht es nach den Worten des Sprechers um 895.000 Autos der Marke VW, weltweit um rund 2,1 Millionen.

Insgesamt sind bundesweit nach Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes mindestens 950.000 Autos von dem Rückruf von VW und der Konzerntöchter Audi und Seat betroffen. Darunter sind die VW-Modelle Tiguan, Touran, Golf Variant, Golf Sportsvan und Caddy mit dem Produktionszeitraum September 2013 bis Juli 2024. Die Instandsetzung des Fahrzeuges dauert bis zu einer Stunde.

Rückrufe auch bei Audi und Seat

Früheren Angaben zufolge wurde bei internen Qualitätsüberprüfungen festgestellt, "dass bei bestimmten Fahrzeugen verschiedener Baureihen der Marke Volkswagen ein Problem an der Lenkung auftreten kann". Bei bestimmten Umwelteinflüssen und nach langjährigem Betrieb unter Streusalz-Einfluss könne es zur Korrosion an einer Befestigungsverschraubung der Lenkung kommen: "Schreitet diese Korrosion fort, kann in Einzelfällen die Befestigung der Lenkung und damit ihre Funktion beeinträchtigt werden".

Einen Rückruf gibt es auch für die Seat-Modelle Ateca und Tarraco im Produktionszeitraum April 2016 bis September 2024, deren Zahl war zunächst nicht bekannt. Das Problem kann außerdem beim Audi-Modell Q3 auftauchen, wenn es zwischen Oktober 2017 und Mai 2024 hergestellt wurde. Hier sind laut Kraftfahrt-Bundesamt weltweit fast 700.000 Fahrzeuge potenziell betroffen, davon gut 58.500 in Deutschland. Ein Audi-Sprecher sagte: "Bislang gab es in diesem Zusammenhang keine Personen- oder weitergehenden Sachschadensfälle."

VW vereinbart Milliardenpakt mit Batteriepartner aus China

Europas größter Autobauer VW und der chinesische Batteriezellhersteller Gotion wollen enger zusammenarbeiten - und investieren dafür einen Milliardenbetrag. Geplant sind drei Gemeinschaftsunternehmen in Spanien, der Slowakei und Marokko, wie Volkswagen, die VW-Batteriesparte PowerCo und Gotion mitteilten. Die Pläne stehen unter anderem noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Zuvor hatten Medien berichtet.

Die im Bau befindliche PowerCo-Batteriezellfabrik im spanischen Valencia soll den Angaben zufolge in ein Gemeinschaftsunternehmen eingebracht werden. Die Gotion-Fabrik in Surany in der Slowakei soll ebenfalls in ein Joint Venture überführt werden. In Marokko planen die Partner außerdem eine neue Anlage für Material, das für die Herstellung von Batteriezellen benötigt wird. Alle drei Gesellschaften sollen gemeinsam geführt werden.

Dafür nehmen die Partner viel Geld in die Hand: Die VW-Batterietochter soll voraussichtlich bis 2030 insgesamt rund 470 Millionen Euro in die Standorte in der Slowakei und Marokko investieren, um jeweils 49 Prozent an den dortigen Unternehmen zu erwerben. Gotion soll im Gegenzug rund 1,1 Milliarden Euro für 49 Prozent am Standort Valencia aufbringen.

Produktion in Salzgitter läuft bereits

PowerCo ist die 2022 gegründete Batteriesparte des Volkswagen-Konzerns. Sie bündelt unter anderem die Entwicklung und Produktion von Batteriezellen. Ende 2025 nahm die erste Fabrik in Salzgitter die Produktion auf. Ein weiteres Werk entsteht im kanadischen St. Thomas. Diese beiden Standorte sind von der Vereinbarung nicht direkt betroffen.

Im XETRA-Handel am Montag gibt die Volkswagen-Aktie zeitweise um 0,20 Prozent auf 71,58 Euro ab.

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WOLFSBURG (dpa-AFX)