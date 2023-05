VW-Aktie schwächelt: Ab 2025 sollen E-Autos Volkswagen so viele Einnahmen wie Verbrenner einbringen

Bis 2025 peile der Konzern Volkswagen eine Margen-Parität zwischen den beiden Antriebsarten an, sagte Finanzchef Arno Antlitz am Mittwoch bei einer Veranstaltung der Nachrichtenagentur Reuters in München. Das heißt, dass sich die Rendite beider Antriebsarten annähert.

Bisher verdient der Autobauer an Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren deutlich mehr als mit rein batteriegetriebenen Wagen. Dieser Unterschied soll mit der Zeit dadurch schrumpfen, dass immer mehr E-Modelle mit steigenden Stückzahlen ausgeliefert werden. Der Fortschritt in der Batterietechnologie sorgt außerdem dafür, dass Akkus günstiger werden. Sie machen derzeit einen Großteil der Kosten für ein E-Auto aus.

Die VW-Vorzugsaktie notiert via XETRA zeitweise 0,1 Prozent tiefer bei 116,48 Euro.

München (Reuters)