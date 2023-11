VW-Aktie schwächer: Volkswagen sieht keinen Bedarf für weitere Batteriefabrik in Europa

"Aufgrund der Marktbedingungen, einschließlich des schleppenden Hochlaufs des BEV-Marktes in Europa, gibt es vorerst keinen geschäftlichen Grund, sich für weitere Standorte zu entscheiden", sagte VW -Konzernchef Oliver Blume am Mittwoch nach Gesprächen mit der tschechischen Regierung in Prag.

VW schiebt eine Entscheidung über eine Gigafabrik in Osteuropa schon länger vor sich her. In Salzgitter, in Schweden und in Spanien sollen Batteriezellwerke entstehen. Für einen weiteren Standort in Osteuropa kamen neben Tschechien auch Ungarn oder Polen in Betracht. VW-Technikvorstand Thomas Schmall hatte bereits im März die Erwartungen gedämpft mit dem Hinweis, darüber müsse erst 2025 entschieden werden.

Die Vorzugsaktie von Volkswagen zeigt sich am Mittwoch via XETRA zeitweise um 0,53 Prozent tiefer bei 99,30 Euro.

Prag (Reuters)