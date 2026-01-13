Volkswagen Aktie

US-Zölle 13.01.2026 11:11:40

VW-Aktie sinkt: Volkswagen kämpft 2025 mit sinkendem Absatzvolumen

Die Kernmarke des Volkswagen-Konzerns hat 2025 über alle Antriebsarten hinweg rund 4,73 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert.

Das waren 1,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Regional verlief die Entwicklung sehr unterschiedlich. In Europa stieg der Absatz der Marke VW um 5,1 Prozent, wie der DAX-Konzern mitteilte, der damit weiterhin Marktführer in Europa und auch im Heimatmarkt Deutschland ist. Während die Auslieferungen in Südamerika um kräftige 18,5 Prozent anzogen, gingen sie in China um 8,4 Prozent zurück. In Nordamerika spürte der Wolfsburger Konzern die Auswirkungen der US-Zölle, die Auslieferungen sanken um 8,2 Prozent.

Für das laufende Jahr ist VW zuversichtlich. Zwar rechne der Konzern auch 2026 mit einem insgesamt anspruchsvollen Marktumfeld, sagte VW-Vorstand für Vertrieb, Marketing und After Sales, Martin Sander, laut der Mitteilung. "Ich bin dennoch überzeugt: Mit unserem erneuerten und attraktiven Produktportfolio sowie dem klaren Fokus auf Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit sind wir dafür sehr gut aufgestellt. Allein in China bringen wir in diesem Jahr mehr als zehn neue elektrifizierte Modelle auf den Markt", sagte er.

Im vergangenen Jahr war die Nachfrage im Bereich Elektromobilität stabil, die Auslieferungen von Volkswagen lagen mit rund 382.000 vollelektrischen Fahrzeugen nur um 0,2 Prozent unter Vorjahr. Der Anteil dieser Modelle an den gesamten Auslieferungen lag damit bei 8,1 Prozent. Der Anteil der SUVs im Modellmix der Kernmarke lag bei 50,2 Prozent.

Die VW-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,2 Prozent auf 102,30 Euro.

DJG/sha/brb

DOW JONES

