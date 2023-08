VW-Aktie stabil: Volkswagen startet mit Produktion von Elektrolimousine ID.7 in Emden - Bernstein stuft Ziel herunter

Im Volkswagen-Werk Emden startet am Montag die Produktion der neuen Elektrolimousine ID.7.

Zum offiziellen Produktionsstart wird auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet. Mit der im April vorgestellten Reiselimousine mit bis zu 700 Kilometern Reichweite rundet Volkswagen seine elektrische ID-Reihe nach oben ab. Ende des Jahres soll das Elektro-Auto im Passat-Format auf den Markt kommen. Emden ist Stammwerk für das neue Modell, das zusätzlich auch in China gebaut werden soll.

Bernstein senkt Ziel für Volkswagen-Vorzüge - "Market-Perform"

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Volkswagen von 140 auf 124 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Dividenden in naher Zukunft seien zwar sicher, aber ob der Autobauer seine strategischen Ziele erreichen könne, bleibe ungewiss, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie.

Die VW-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,05 Prozent auf 114,52 Euro.

EMDEN / NEW YORK (dpa-AFX)