VW-Aktie stärker: Volkswagen will anscheinend zweite Fabrik in Chattanooga eröffnen

Konzernchef Herbert Diess plane den Bau eines zweiten Werks, berichtet das Manager Magazin unter Berufung auf an den Plänen Beteiligten. Es könnte unmittelbar neben der aktuellen Fabrik in Chattanooga entstehen. Die Kapazität in den USA könne damit auf bis zu 600.000 Fahrzeuge im Jahr ausgedehnt werden. Zusätzlich werde auch der Bau eines Batteriezellenwerks erwogen, wahrscheinlich in der Nähe des Werks in Chattanooga.

Bei Volkswagen war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Es gebe noch keine finale Entscheidung zu den Vorhaben, berichtet das Magazin weiter. Die Kernmarke VW ist in den USA bislang nicht sonderlich erfolgreich, der Marktanteil lag im vergangenen Jahr bei 2,5 Prozent. Der Autohersteller will das US-Geschäft auch deshalb stärken, um die Abhängigkeit von China zu senken.

VW-Aktien steigen via XETRA zeitweise um 1,77 Prozent auf 148,08 Euro.

