Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Neuerfindung
|
11.12.2025 12:53:00
VW-Aktie steigt: Standort Zwickau bleibt zentral für Elektromobilität - nächste Schritte in Recycling
Andere Hersteller seien in Europa schon aktiv in diesem Bereich, betont der Mitbegründer des Chemnitz Automotive Institute (CATI) der Technischen Universität Chemnitz. Dazu verwies er auf Renault, Stellantis und seit diesem Jahr Toyota Motor. Die Ausgangsbedingungen in Zwickau seien mit denen von Toyota im britischen Burnaston vergleichbar. Dort gehe es vorerst um rund 10.000 Fahrzeuge im Jahr, sagt Olle. Auch würden in Burnaston weiterhin Neuwagen produziert - so wie es auch für Zwickau geplant ist.
Die Prüfung und Demontage von Altfahrzeugen werde zunächst mit weniger Personal einhergehen als die Produktion von Neuwagen, räumt Olle ein. In der Zwickauer Auto-Fabrik arbeiten nach neuen Unternehmensangaben rund 8.500 Menschen. Hinzu kommen Beschäftigte bei Zulieferern.
In dem Werk wird am Freitag (12. Dezember) das 35. Jubiläum von Volkswagen Sachsen begangen. Es falle in eine Zeit großer Unsicherheit, sagt Olle. "Der Rückgang der Fahrzeugproduktion bis 2027 ist schmerzhaft." Denn die Überkapazitäten der deutschen VW-Standorte treffen auch Zwickau. Dort wird inzwischen nur noch im Zwei-Schicht-Betrieb produziert. Perspektivisch sollen Modelle an andere Standorte abgegeben werden.
Doch der Standort mit seinen Beschäftigten habe in der Vergangenheit seine Wandlungsfähigkeit unter Beweis gestellt, betont Olle. Auch wenn die Volumen sinken werden, bleibe Zwickau eines der zentralen Elektromobilitätswerke im Konzern.
VW-Werk Zwickau produziert etwas mehr Autos
Das Zwickauer Volkswagen-Werk baut dieses Jahr wieder etwas mehr Autos. Bis Jahresende werden es rund 212.000 Fahrzeuge sein, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Danny Auerswald, der Deutschen Presse-Agentur. Das ist ein Plus von etwa 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die mögliche Kapazität liegt allerdings bei mehr als 300.000 Fahrzeugen.
Produktion in Dresden läuft aus
In der Zwickauer E-Auto-Fabrik mit aktuell etwa 8.500 Beschäftigten werden sechs Modelle für Volkswagen, Audi und Cupra im Zwei-Schicht-Betrieb hergestellt. Dagegen läuft diesen Monat die Fahrzeugproduktion in der Gläsernen Manufaktur in Dresden aus. Sie gehört ebenso wie das Motorenwerk in Chemnitz ebenfalls zu Volkswagen Sachsen.
Die VW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,70 Prozent tiefer bei 106,05 Euro.
ZWICKAU (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Renault S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu Renault S.A.mehr Analysen
|09.12.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Renault Sell
|UBS AG
|26.11.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|Renault Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Renault Sell
|UBS AG
|26.11.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|Renault Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Renault Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|Renault Sell
|UBS AG
|17.05.24
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.24
|Renault Sell
|UBS AG
|10.04.24
|Renault Sell
|UBS AG
|14.02.24
|Renault Sell
|UBS AG
|09.12.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|Renault Neutral
|UBS AG
|24.10.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|35,87
|-1,46%
|Stellantis
|9,99
|-0,70%
|Toyota Motor Corp.
|17,09
|0,35%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|107,50
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.