Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Verschneite Straßen
|
09.01.2026 16:16:38
VW-Aktie: Sturmschäden bremsen Fertigung - Spätschicht in Wolfsburg abgesagt
Weil wegen verschneiter Straßen nicht genug Teile von den Zulieferern ankommen, ist im Stammwerk eine der drei geplanten Spätschichten abgesagt worden. Betroffen sei ausschließlich die Golf-Fertigung, die vorzeitig ins Wochenende gehe. Tiguan, Touran und Tayron laufen laut Volkswagen auf zwei Produktionslinien weiter.
In Emden hatte VW die Produktion bereits vorsorglich komplett gestoppt. Ein eigentlich für Ende Januar in Emden geplanter Ruhetag sei auf diesen Freitag vorgezogen worden. Der Standort hat mehr als 8.000 Mitarbeiter.
Die VW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,55 Prozent höher bei 104,40 Euro.
/fjo/DP/nas
WOLFSBURG (dpa-AFX)
