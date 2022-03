VW-Aktie tiefer: Northvolt will an die Börse

Der schwedische Batteriehersteller Northvolt baut seine Zellfertigung in den nächsten Jahren massiv aus und hat gerade den Bau einer Gigafabrik in Schleswig-Holstein angekündigt.

Auch ein Werk in den USA sei denkbar, sagte Vorstandschef Peter Carlsson dem Manager Magazins und bestätigte damit Informationen des Mediums. Um das Wachstum zu finanzieren, ist ein Börsengang geplant.

Der Aufsichtsrat habe ihn gebeten, Northvolt darauf vorzubereiten und "so schnell wie möglich an die Börse zu gehen", sagte Carlsson dem Magazin. Zunächst sei noch eine Finanzierungsrunde zur Aufnahme weiteren Kapitals in Vorbereitung. Hauptaktionäre von Northvolt sind der Autohersteller Volkswagen und der Finanzinvestor Goldman Sachs.

Carlsson warnte bei Batteriezellen vor Versorgungsengpässen. Angesichts der Wachstumspläne der Autohersteller werde die Phase der Knappheit zehn Jahre anhalten, sagte er. Es gebe einen "gigantischen Wettlauf" um Kapazität. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen hätten schon heute Probleme, genügend Batteriezellen zu bekommen.

Mit einem weiteren Werk in den USA würde Northvolt in Richtung einer Gesamtkapazität von 200 Gigawattstunden pro Jahr planen, das wären Batteriezellen für rund drei Millionen Autos.

Via XETRA fällt die VW-Aktie zeitweise um 1,897 Prozent auf 152,70 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)