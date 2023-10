VW-Aktie unbewegt: Umicore und Volkswagen geben Joint Venture den Namen Ionway

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Brüssel wird die Fabriken von PowerCo, dem Batteriehersteller von Volkswagen , mit wichtigen Materialien beliefern und einen großen Teil des Bedarfs von PowerCo in der Europäischen Union decken, so Umicore.

Ionway wird Umicore auch Zugang zu einem "wichtigen Teil" der europäischen Nachfrage nach Kathodenmaterialien für Elektrofahrzeuge verschaffen, so das Unternehmen weiter.

Es wird erwartet, dass die jährliche Produktionskapazität von Ionway bis zum Ende des Jahrzehnts 160 Gigawattstunden erreichen wird, was 2,2 Millionen batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen entspricht, so Umicore.

Die VW-Aktie notiert via XETRA unverändert bei 106,50 Euro.

Von Pierre Bertrand

FRANKFURT (Dow Jones)